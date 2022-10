Marocco: Sanchez, Ceuta e Melilla sono Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ceuta e Melilla (città autonome spagnole in territorio nordafricano) "sono Spagna, punto". Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, dopo che la portavoce del Partito popolare (Pp) al Congresso dei deputati, Cuca Gamarra, lo aveva esortato, data la sua presenza in Aula, a difendere l'integrità territoriale del Paese. Gamarra ha fatto riferimento alla lettera che il Marocco ha inviato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per rispondere al massiccio assalto della recinzione di Melilla del 24 giugno. Secondo quanto rivelato dall'agenzia di stampa "Europa Press" che ha avuto accesso al contenuto della missiva, il governo di Rabat sostiene che è "inesatto" riferirsi alla linea di separazione tra il Marocco e Melilla "come a una frontiera ispano-marocchina, poiché "il Regno del Marocco non ha confini terrestri con la Spagna e Melilla rimane un presidio occupato". Per questo motivo, le autorità marocchine indicano che "non si può parlare di frontiere, ma di semplici punti di passaggio". Per questa ragione, l'esponente dell'opposizione ha invitato il premier ad affermare che è "categoricamente falso" ciò che dice Rabat. (Spm)