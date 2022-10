Imprese: orientare, formare e creare lavoro, al via "Distretto Italia" del Consorzio Elis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Distretto Italia" potrà inoltre contare sull'esperienza accumulata negli ultimi dieci anni dal Consorzio Elis in diverse iniziative che mirano a sviluppare il dialogo tra scuola e impresa con una rete di oltre 600 istituti medi e superiori attivi in tutta Italia e diversi atenei già impegnati in progetti consortili nell'ambito della formazione, come il nuovo liceo quadriennale Tred partito quest'anno in 11 Regioni. "Se vogliamo che i giovani si rimettano in gioco, dobbiamo creare percorsi di formazione e orientamento che li aiutino a scoprire interessi e capacità personali – ha osservato Pietro Cum, amministratore delegato dell'ente no profit di formazione Elis –. Per aiutarli a costruirsi un futuro bisogna poi offrire percorsi che formino realmente alle professioni che scelgono. Sono temi centrali del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Il valore di questo progetto sta nella volontà di affrontarli in una rete strutturata di collaborazioni, insieme alle grandi aziende del Paese, alle scuole e alle università. 'Distretto Italia' deve anche servire a riscoprire il valore delle professioni tecniche contro il pregiudizio molto diffuso, che un percorso di formazione abbia prospettive di valore solo se punta alla laurea. In realtà, abbiamo laureati che non svolgono la professione per cui hanno studiato e mancano invece tecnici per compiti indispensabili allo sviluppo del Paese", ha concluso. (segue) (Rer)