Imprese: orientare, formare e creare lavoro, al via "Distretto Italia" del Consorzio Elis (4)

- "Distretto Italia" punta su due linee di intervento. La prima è la "scuola dei mestieri". Prevede che Elis raccolga entro l'anno i bisogni occupazionali delle singole aziende, per avviare all'inizio del 2023 i primi corsi e master post-diploma, da realizzare d'intesa con le aziende e in collaborazione con una rete di scuole su tutto il territorio nazionale. In particolare, con gli Istituti tecnici superiori (Its), scuole di alta specializzazione tecnologica nate proprio per favorire il conseguimento di competenze relative alle aree tecnologiche prioritarie per lo sviluppo economico del Paese. Parallelamente verrà sviluppata la linea d'intervento "Accompagnare alla scoperta dei talenti". Risorse centrali saranno qui i docenti che ricoprono nelle scuole superiori l'incarico di referente orientamento, in collaborazione con personale e istituti specializzati delle università italiane, alle quali il decreto 934 dello scorso agosto assegna il compito, nell'ambito del Pnrr, di realizzare corsi di orientamento alle professioni rivolti a studenti iscritti agli ultimi tre anni di scuola superiore. (segue) (Rer)