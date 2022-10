Imprese: orientare, formare e creare lavoro, al via "Distretto Italia" del Consorzio Elis (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rapporto tra università e scuola è fondamentale nella definizione di percorsi di crescita e di impiego in un momento in cui l'Italia, grazie alle risorse del Pnrr, è chiamata a sviluppare progettualità incentrare sullo sviluppo – ha commentato Ferruccio Resta, presidente Crui –. Il tema del lavoro è fondamentale per mettere in atto le riforme che il Paese si aspetta. Alla luce delle grandi sfide aperte dal digitale e dalla sostenibilità, che sono pilastri del piano, dai dati, dall'intelligenza artificiale, dalle biotecnologie, sono molti gli ambiti e gli sbocchi professionali verso i quali indirizzare i talenti. La formazione - ha aggiunto Resta - deve tornare a essere un ascensore sociale: perdere questi ragazzi per strada non è solo un torto alla loro intelligenza, ma un sacrificio collettivo. È un'occasione mancata per i territori e per le imprese". (segue) (Rer)