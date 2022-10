Energia: Testa (Ernst and Young), “tetto dinamico” prezzo gas potrebbe rivelarsi buon compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile introduzione di un tetto dinamico al prezzo del gas, determinato da diversi indici finanziari con valore diverso dal Title Transfer Facility (Ttf) soggetti a oscillazioni potrebbe rivelarsi un buon compromesso. Lo ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova”, Paola Testa, equity partner di Ernst amd Young. Sarebbe un buon compromesso “soprattutto per quanto riguarda il gas naturale liquefatto (Gnl), dove l’introduzione di un range costituirebbe una soluzione più appetibile rispetto ad un price cap fisso, dal momento che le navi metaniere si spostano verso Paesi disposti ad accettare un prezzo maggiore per la materia prima. Porre un range cap, o tetto dinamico, risulterebbe così più appetibile e consentirebbe un più ampio margine potenziale per continuare ad attrarle verso i porti europei”, ha detto Testa. Per arrivare a quest’intesa, tuttavia, sarà necessario superare le reticenze di Paesi come Germania e Paesi Bassi. “La principale preoccupazione della Germania potrebbe essere quella di subire un duro colpo alle importazioni di Gnl nel caso di imposizione di un cap fisso, ma il cap dinamico in discussione di fatto supera questa logica, rappresentando una soluzione percorribile e un passo in avanti. Resta comunque il dubbio interpretativo sulla posizione tedesca, non essendo uno dei Paesi Ue con sistemi di rigassificazione rilevanti tali da giustificarla”, ha spiegato l’esperta energia di Ernst and Young. (segue) (Rin)