Lombardia: dal 19 ottobre in Regione gli stati generali della sostenibilità

- "In un momento in cui la sostenibilità è al centro delle agende politiche italiane ed europee Regione Lombardia vuole essere protagonista con iniziative concrete e di ampio respiro che coinvolgono tutti i vari livelli interessati. E con questo appuntamento pensiamo di dare un contributo fattivo". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando gli Stati generali della sostenibilità dal titolo “Lombardia motore della sostenibilità”, che si svolgeranno presso l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, al 19 al 22 ottobre. Il Forum sarà preceduto, il 18 ottobre, da una giornata dedicata all'educazione ambientale e da diversi eventi a cura dei partner di Regione Lombardia e dai sottoscrittori del Protocollo per lo sviluppo sostenibile. "Lo sviluppo sostenibile - afferma l'assessore all’ambiente e clima Raffaele Cattaneo - è la strada imboccata con decisione da Regione Lombardia per il futuro. Questa terza edizione del Forum rappresenta un momento in cui Regione Lombardia vuole raccogliere la voce dei territori, delle imprese, della società civile e le esperienze dall'estero sulla sostenibilità. Abbiamo voluto questo terzo appuntamento proprio per illustrare gli sforzi compiuti durante questa legislatura e i risultati ottenuti nel coinvolgimento delle realtà che contribuiscono a realizzare gli obiettivi di Agenda2030 sul territorio e di trarre ispirazione per l'attività e la visione dei prossimi anni". (segue) (Com)