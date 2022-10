Lombardia: dal 19 ottobre in Regione gli stati generali della sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle quattro giornate si alterneranno incontri istituzionali, seminari, workshop e dibattiti aperti al mondo delle imprese, alle università, alla società civile, agli enti territoriali, nella convinzione che solo un vero e proprio “patto” sociale basato su obiettivi condivisi e partecipati potrà dare la spinta alla transizione. Saranno presenti 120 relatori divisi in 6 sessioni tematiche e tutti i componenti della Giunta della Regione Lombardia. "Si discuterà di sostenibilità nelle filiere produttive e del ruolo dei territori - prosegue Cattaneo - a partire dai progetti che incarnano i principi della sostenibilità in Lombardia. Avranno un ruolo da protagonista anche il terzo settore e guarderemo con attenzione alle esperienze che provengono dall'estero. E un'attenzione particolare sarà dedicata ai giovani, protagonisti della giornata dedicata all'educazione ambientale". La prima giornata del Forum sarà dedicata ai giovani, alla scuola, all'università e agli enti di ricerca che porteranno la loro visione e il loro impegno, fatto di esperienze, progetti e partnership, per raggiungere gli obiettivi di Agenda2030. Un'occasione per favorire lo scambio di quelle buone pratiche anche attraverso il dialogo tra studenti e imprese. Le pratiche di sostenibilità adottate in alcune filiere chiave saranno il filo conduttore della seconda giornata. (segue) (Com)