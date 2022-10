Lombardia: dal 19 ottobre in Regione gli stati generali della sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema imprenditoriale lombardo ha già dato prova di una crescente sensibilità verso i temi dello sviluppo sostenibile: si confronteranno le imprese appartenenti ai settori manifatturiero e terziario, alla filiera delle costruzioni e del settore agroalimentare e del turismo moda e design. Un ruolo da protagonista nel modello dello sviluppo sostenibile spetta al Terzo Settore, già ora indispensabile nell'erogazione di servizi essenziali e per la qualità della vita, e laboratorio per nuovi modelli di prosperità che mettono al centro la persona. La terza giornata è dedicata alle istituzioni, che hanno il compito di guidare il cambiamento verso lo sviluppo sostenibile. Si confronteranno figure istituzionali di primo piano del panorama internazionale e nazionale a delineare questa visione ed esprimere il sentimento che la guida. Seguirà poi la presentazione di progetti che hanno visto un'interazione tra Enti Locali e stakeholder territoriali. Dall'evoluzione della mobilità alla progettazione di insediamenti sicuri e sostenibili, dall'attenta gestione delle risorse naturali a quelle culturali. L'evento finale del terzo Forum regionale per lo sviluppo sostenibile è come questa transizione ecologica possa essere governata e quali modelli debbano ispirare chi governa. (Com)