Energia: Testa (Ernst and Young), “tetto dinamico” prezzo gas potrebbe rivelarsi buon compromesso (2)

- I Paesi Bassi, invece, temono un ridimensionamento dell’importanza del Ttf. “La predisposizione di un paniere di indici a cui indicizzare il cap, tra cui potrebbe rientrare comunque anche il Ttf, dovrebbe incontrare il favore olandese. Occorre infatti ricordare che il gas scambiato nei Paesi Bassi è superiore alla somma di tutte le transazioni sui vari hub europei. Per quanto concerne il tema della speculazione, è importante ricordare che a contribuire al rialzo non è stata tanto la speculazione legata ai contratti di fornitura futures sul gas, quanto la scarsità di offerta e la carenza di liquidità del mercato. Si è assistito a una riduzione dei volumi giornalieri di scambi e questo, unito a una offerta scarsa della materia prima, ha di fatto portato ad un‘impennata dei prezzi, sottolineando come poche transazioni determinino l’andamento in salita o in discesa del prezzo di scambio”, ha proseguito Testa. “Sul Ttf non esistono meccanismi di controllo che limitino la volatilità dei prezzi, e quindi non sono disponibili strumenti in grado di calmierare le contrattazioni e contenere il prezzo. La scelta del Ttf come hub europeo di riferimento per lo scambio del gas ha costituito in passato la scelta migliore. Ora i tempi, forse, potrebbero essere maturi per guardare avanti e identificare nuove e più favorevoli soluzioni”, ha aggiunto l’esperta di Ernst and Young. (segue) (Rin)