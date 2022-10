Energia: Testa (Ernst and Young), “tetto dinamico” prezzo gas potrebbe rivelarsi buon compromesso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le opzioni sul tavolo per abbattere l’aumento dei prezzi dell’energia c’è il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell’elettricità. “Svincolare il prezzo dell’energia da quello del gas, andando quindi a disaccoppiare il mercato, è una soluzione possibile per arrivare alla creazione di mercati energetici distinti e basati sulle fonti utilizzate per la produzione energetica. In un ipotetico nuovo sistema disaccoppiato, la possibilità per i produttori, per esempio di energia eolica e solare, di offrire prezzi più bassi ai consumatori finali potrebbe favorire la crescita delle fonti rinnovabili, che finora è stata trainata in gran parte da margini di profitto più elevati rispetto alle altre fonti, determinati dal minore o nullo costo di produzione diretto. Di conseguenza, i contratti di fornitura energetica prodotta da fonti rinnovabili diventerebbero molto più appetibili per il pubblico”, ha spiegato Testa, secondo la quale “tuttavia, è comunque necessario considerare che l'efficacia della riforma sarebbe fortemente dipendente dalla struttura e dalla regolamentazione del mercato, e che la bozza e lo sviluppo di una nuova struttura richiederebbero il completamento di un processo complesso e lungo”. (segue) (Rin)