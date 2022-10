Energia: Testa (Ernst and Young), “tetto dinamico” prezzo gas potrebbe rivelarsi buon compromesso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto energetico globale dettato dall’incertezza ci si chiede se il gas resta, quindi, una materia prima su cui basare il prezzo di riferimento di tutte le altre forme di energia. “Ponendoci dal punto di vista dei consumatori, si dovrebbe disporre di un modello trasparente che mostri il vero costo dell'energia e fornisca incentivi al pubblico a partecipare attivamente alla sua generazione. Con il graduale aumento dei prezzi del gas nell'ultimo anno, e in particolare nelle ultime settimane, i vantaggi del sistema legato al gas per i consumatori di energia sono rapidamente svaniti, proprio per gli effetti prodotti da questo accoppiamento prezzo del gas-prezzo dell’elettricità. L'attuale meccanismo ha comportato un consistente aumento dei prezzi dell'energia che è per lo più slegato dai relativi costi di produzione. Il fenomeno, in aggiunta, è stato aggravato anche dalla siccità della scorsa estate, che ha imposto riduzioni nella produzione di elettricità da carbone, energia idroelettrica ed energia nucleare, ossia tutte fonti che richiedono grandi quantità di acqua nel processo”, ha detto l’esperta. Per questo motivo, “è emersa anche la vulnerabilità del prezzo dell’energia da fonti rinnovabili rispetto a condizioni climatiche in rapido cambiamento. L’intenzione, comunque, di muoversi verso un disaccoppiamento, come chiesto da diversi Paesi dell'Ue, tra cui Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, è sicuramente un segnale importante per traguardare una radicale riforma del mercato energetico”, ha concluso Testa. (Rin)