India: sottosegretaria Lekhi a vertice Cica, Pakistan epicentro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo è la più grave minaccia alla pace in Asia e il Pakistan ne è l’epicentro. Lo ha detto la sottosegretaria agli Esteri dell’India, Meenakashi Lekhi, intervenuta oggi come inviata speciale del primo ministro, Narendra Modi, al sesto vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) ad Astana, in Kazakhstan. La Cica ha svolto un ruolo importante e compiuto progressi in 30 anni e ciò è “in sintonia con il sostegno dell’India al multilateralismo inclusivo, consultivo e cooperativo”, ha detto la sottosegretaria. A questo proposito, la rappresentante di Nuova Delhi ha ricordato lo spirito di collaborazione mostrato da parte indiana durante la pandemia di coronavirus e nel lancio di iniziative come l’Alleanza solare internazionale (Isa). Lekhi ha poi indicato nel terrorismo “la più grande minaccia alla pace” ha criticato il Pakistan per aver utilizzato la piattaforma Cica per sollevare la questione kashmira. (segue) (Inn)