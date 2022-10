India: sottosegretaria Lekhi a vertice Cica, Pakistan epicentro terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I Territori dell’Unione di Jammu e Kashmir e di Ladakh sono e rimarranno parte integrante dell’India. Il Pakistan non ha locus standi per commentare gli affari interni dell’India. Le osservazioni odierne del Pakistan costituiscono una grave interferenza negli affari interni, nella sovranità e nell’integrità territoriale dell’India”, ha dichiarato la sottosegretaria indiana. Il “Pakistan è l’epicentro globale del terrorismo e continua a essere la fonte di attività terroristiche anche in India”, ha accusato Lekhi, chiedendo la cessazione del terrorismo transfrontaliero e delle violazioni dei diritti umani nel “Jammu, Kashmir e Ladakh occupati dal Pakistan”. (Inn)