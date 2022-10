Senato: Mazzali (Fd'I), congratulazione a Ignazio La Russa per elezione a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Ignazio La Russa per la sua elezione a presidente del Senato. È un giorno che ricorderemo con orgoglio ed emozione, perché abbiamo raggiunto un traguardo storico". Lo dichiara in una nota a riguardo la capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, Barbara Mazzali, a nome di tutto il gruppo consiliare. "Il suo discorso ha voluto unire: sarà un ottimo presidente, al servizio dello Stato, dell'Italia e degli italiani", conclude Mazzali. (Com)