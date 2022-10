Energia: Guidesi, se da Bruxelles non arrivano strumenti adeguati piomberemo in grave crisi sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se da Bruxelles non arrivassero gli strumenti necessari per salvaguardare aziende e lavoro, piomberemmo in una grave crisi sociale. E la Commissione Europea dovrebbe assumersi la responsabilità di aver distrutto la nostra economia. Un'ipotesi alla quale, nonostante l'incredibile e imbarazzante ritardo dell'Unione Europea, non voglio però pensare". Lo afferma l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, intervenendo nuovamente in merito al tema del "caro energia" in una nota in cui si sottolinea che lo stesso assessore, insieme a tutto il "sistema lombardo", è stato il primo, ormai un anno fa a lanciare il grido l'allarme sulle pesanti conseguenze per imprese e famiglie dovute all'impressionante aumento dei costi dell'energia. (Com)