Imprese: Confindustria Brescia, oggi il convegno finale del progetto “Nobilita”, coinvolte oltre 180 aziende e 400 beneficiari

- Nella Sede di Confindustria Brescia si è tenuto oggi pomeriggio il convegno finale del progetto “Nobilita”, iniziativa nata due anni fa e volta a favorire lo sviluppo di una nova cultura dell’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate o con disabilità, in particolare, psichica e intellettiva. L’iniziativa, nata due anni fa, ha favorito lo sviluppo di una nuova cultura dell’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate o con disabilità, in particolare, psichica e intellettiva. Sono stati perfezionati oltre 200 contratti di lavoro e attivati più di 160 tirocini nelle aziende del territorio. Al Progetto, sviluppato dal Consorzio Solco di Brescia, in partenariato con Solco Camunia e Valle Sabbia Solidale, a valere sul bando Abili al Lavoro di Fondazione Cariplo, hanno partecipato, come partners istituzionali, anche Confindustria Brescia e il Collocamento Mirato di Brescia. Dopo i saluti di Roberto Zini (Vice presidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni Industriali e Welfare), Filippo Ferrari (Consigliere provinciale con delega al Lavoro) e Marco Rasconi (Coordinatore Commissione Servizi alla Persona Fondazione Cariplo), i risultati sono stati illustrati dagli interventi di Viviana Bassan (Responsabile Bando Fondazione Cariplo), Antonio Benedetti (Responsabile scientifico del progetto per Solco), Arianna Moreschi (Disability Manager Confindustria Brescia), Loredana Flacco (Disability Manager Solco), Michele Penazzi (Responsabile logistica Farco srl), Rubina Nolli (Responsabile Area Legale, Diritto d’Impresa e Rapporti con la PA Confindustria Brescia), Silvia Scalfi (Responsabile Servizio al Lavoro Social Work Valle Sabbia Solidale) e Beppe Bruni (Vicepresidente Confcooperative Brescia). (segue) (Rem)