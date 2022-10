Imprese: Confindustria Brescia, oggi il convegno finale del progetto “Nobilita”, coinvolte oltre 180 aziende e 400 beneficiari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il progetto ha visto il coinvolgimento, complessivamente, di oltre 180 aziende e raggiunto più di 400 beneficiari, favorendo l’attuazione di inserimenti basati su una concreta valorizzazione delle competenze dei candidati e delle esigenze delle imprese. Attraverso una progettazione sartoriale e professionale messa in campo dai disability managers coinvolti, l’iniziativa di Nobilita ha permesso il perfezionamento di oltre 200 contratti di lavoro e l’attivazione di più di 160 tirocini presso aziende del territorio.“Il coinvolgimento di numerose aziende bresciane testimonia il peso sempre maggiore della cultura d’impresa nel nostro territorio – commenta Roberto Zini, Vice presidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni Industriali e Welfare –. Il progetto Nobilita, grazie al coinvolgimento attivo di numerosi e importanti partner, ha consentito nell’ultimo biennio di dare forma concreta a un’idea specifica dell’impresa del futuro, attenta all’inclusione e al benessere dei lavoratori con disabilità, e consapevole di come essi siano due aspetti fondamentali dei nuovi paradigmi dell’occupazione.” Durante l’incontro sono state inoltre approfondite e descritte le diverse azioni di rete condivise tra i protagonisti che hanno collaborato al Progetto, oltre ad alcune delle esperienze lavorative attivate e le prospettive future rispetto al consolidamento di buone prassi in tema di inclusione delle persone con disabilità e svantaggiate. (Rem)