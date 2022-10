Ucraina: Stoltenberg, ringrazio gli alleati per il sostegno all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ringraziato tutti gli alleati per il sostegno che stanno dando all'Ucraina. Lo ha detto durante la conferenza finale dell'incontro fra i ministri della Difesa della Nato di Bruxelles. "Gli alleati Nato stanno fornendo armamenti avanzati, inclusa artiglieria, difesa aerea e veicoli corazzati, li ringrazio per il loro contributo", ha detto. "Accolgo con favore l'annuncio della Spagna di fornire quattro sistemi missilistici per rafforzare la capacità difensiva Ucraina", ha aggiunto. "Inoltre, stiamo fornendo carburante, equipaggiamento invernale e medico come parte dell'assistenza Nato", ha concluso. (Beb)