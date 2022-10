Israele: premier, "forze di sicurezza non si fermeranno fino alla cattura dei terroristi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza di Israele proseguiranno le loro operazioni "finché non saranno catturati i terroristi e coloro che li hanno inviati". Lo ha dichiarato il primo ministro di Israele, Yair Lapid, durante una riunione dedicata alla valutazione della sicurezza, dopo i recenti eventi a Gerusalemme est. "Le forze di sicurezza sono dispiegate in tutto il Paese per consentire che gli eventi festivi - in questi giorni si celebra il Sukkot - si svolgano come di consueto a Gerusalemme e in tutto il Paese. Siamo determinati a consentire che gli eventi si svolgano come al solito, assumendo una posizione forte e intransigente contro il terrorismo e i disordini violenti", ha aggiunto il premier, citato da un comunicato stampa. (segue) (Res)