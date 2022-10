Israele: premier, "forze di sicurezza non si fermeranno fino alla cattura dei terroristi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina, 14 ottobre, quattro compagnie di riservisti saranno mobilitate nel settore di Gerusalemme, al fianco delle forze regolari già presenti sul campo. Dei palestinesi hanno lanciato pietre, bottiglie molotov e fuochi d'artificio contro le forze di sicurezza, oltre a dare fuoco a pneumatici e cassonetti della spazzatura in tutti i quartieri di Gerusalemme est durante la notte di mercoledì. Le rivolte, scoppiate per la chiusura del campo profughi di Shuafat in seguito alla sparatoria mortale della scorsa settimana, sono state gli scontri più violenti nella zona da anni. Scontri sono scoppiati anche a Kalandiya, a nord di Gerusalemme. In Cisgiordania, dei palestinesi hanno anche lanciato bombe molotov e pietre contro veicoli israeliani vicino a Kedumim, Hebron, Psagot e altri luoghi. Due agenti di polizia israeliani sono rimasti feriti nel quartiere di Isawiya e nove palestinesi sono stati arrestati durante i disordini. Nonostante gli episodi di violenza, i fedeli ebrei hanno pregato durante la notte presso la tomba di Giuseppe a Nablus, entrando e uscendo dalla città palestinese nella Cisgiordania che le forze di difesa israeliane avevano sigillato in risposta all'escalation della violenza. (Res)