Roma: Casini-Leoncini (Iv), soddisfazione per approvazione atto apertura Acquario Eur

- Oggi in Assemblea capitolina è stato approvato il nostro ordine del giorno che impegna il sindaco e la Giunta a procedere quanto prima al completamento dei lavori finalizzati alla realizzazione e all'apertura dell'Acquario di Roma all'Eur. Così in una nota i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Il progetto di realizzazione dell'Acquario risale al 2006, ma da allora i problemi finanziari legati alla società aggiudicataria dell'opera ne hanno rallentato e compromesso il percorso di completamento: siamo perciò soddisfatti di aver presentato e fatto approvare un atto finalizzato non solo a realizzare un'opera di grande attrazione turistica per l'Eur e la città di Roma ma anche a salvaguardare gli investimenti degli esercenti e degli imprenditori che si sono impegnati sin dalla progettazione iniziale dell'Acquario, al quale è annessa anche una galleria commerciale e un centro congressi. Ringraziamo i consiglieri di maggioranza e opposizione che, riconoscendo il valore e l'importanza della nostra proposta, l'hanno votata e ne hanno consentito l'approvazione", concludono i consiglieri.(Com)