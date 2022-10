Ucraina: Stoltenberg, dobbiamo rimanere attenti riguardo a minacce nucleari russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre rimanere concentrati e attenti riguardo le minacce nucleari russe. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la conferenza finale dell'incontro fra i ministri della Difesa della Nato di Bruxelles. "Prendiamo le minacce seriamente e rimaniamo vigili, ma non ci faremo intimidire", ha detto. "Ogni uso d'arma nucleare da parte della Russia cambierà la natura del conflitto e avrà severe conseguenze, compreso l'utilizzo di piccole armi nucleari tattiche. Questa è una cosa che la Russia sa bene e che noi abbiamo comunicato molto chiaramente al Cremlino", ha aggiunto. "La Russia sa che una guerra nucleare non potrebbe mai essere vinta e non dovrebbe essere mai combattuta", ha concluso. (Beb)