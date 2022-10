Trasporto aereo: Ryanair taglia i voli a Berlino, -40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ridurrà il piano di volo invernale per Berlino del 40 per cento rispetto ai livelli della stesso periodo del 2019-2020, precedente alla crisi del coronavirus. Si tratta di 240 collegamenti settimanali in meno. L'azienda ha motivato la decisione con le elevate tariffe aeroportuali della capitale tedesca. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato a Berlino di pentirsi di questo passo. Tuttavia, ha evidenziato l'Ad, “i più alti costi aeroportuali di Berlino rendono più interessante per noi trasferire gli aerei verso alternative più economiche in altre regioni della Germania e dell'Europa”. Si tratta, per esempio, degli scali di Norimberga e Lipsia. Per O'Leary, a essere costoso è anche l'aeroporto di Francoforte sul Meno, il più grande in Germania, dove Ryanair ha chiuso la proprio a base a marzo. Allora, la società ha giustificato la scelta con le tariffe aeroportuali non competitive. (segue) (Geb)