Trasporto aereo: Ryanair taglia i voli a Berlino, -40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- O'Leary ha affermato che l'aumento dei costi anti-consumo ha contribuito a far precipitare il trasporto aereo della Germania del 28 per cento nella scorsa estate, rendendo il Paese “il mercato in ripresa più lenta in Europa”. L'Ad ha quindi esortato il governo federale e i principali aeroporti tedeschi a tagliare sia le tasse aeroportuali sia le altre imposte “per incoraggiare la ripresa dei viaggi aerei, del turismo e dei posti di lavoro”. O'Leary ha, infine, descritto il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, come “drogato di sussidi”. Il riferimento è agli aiuti di Stato, tra cui una partecipazione pubblica, che l'azienda ha ottenuto dal governo federale per evitare il fallimento durante la crisi del coronavirus. Lufthansa ha rimborsato il sostegno e lo Stato è uscito dalla società. (Geb)