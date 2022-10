Ucraina: operatore per l'energia, ripristinata in gran parte la fornitura nel Paese dopo attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di energia è stata “in gran parte ripristinata” in tutta l'Ucraina dopo gli attacchi russi di questa settimana. Lo ha dichiarato Volodymyr Kudrytskyi, amministratore delegato di Ukrenergo, l’operatore del sistema di trasmissione elettrica in Ucraina. Kudrytskyi ha dichiarato alla televisione nazionale che alcuni lavori di riparazione sono in corso sulle infrastrutture danneggiate, ma le forniture sono state ampiamente ripristinate. "Abbiamo essenzialmente ripristinato l'alimentazione al 100 per cento in tutte le nostre regioni, a partire da ieri sera", ha detto Kudrytskyi aggiungendo che gli attacchi di lunedì scorso potrebbero essere "il più grande attacco a un sistema energetico nella storia mondiale".(Kiu)