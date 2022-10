Slovenia: ministro Infrastrutture, Lubiana ha adottato il regolamento sulla povertà energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- a Slovenia ha adottato il regolamento sulla povertà energetica, uno dei pochi Paesi europei a riuscirci. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Infrastrutture sloveno, Bojan Kumer, ripreso dalla radiotelevisione "Rtv Slo". "L'Unione europea non ha né una definizione comune del concetto di povertà energetica, né un indicatore comune, né una politica europea comune specifica. La Slovenia sta quindi compiendo un passo in avanti per aiutare le famiglie povere di energia", ha affermato Kumer, presentando il regolamento che stabilisce i criteri per la valutazione delle famiglie colpite da questo problema e serve a preparare un piano d'azione triennale con le misure per ridurre la povertà energetica. Sempre secondo Krumer dei criteri più dettagliati sulle misure saranno definiti durante ogni bando di gara e il numero delle famiglie povere di energia presenti nel Paese sarà pubblicato ogni anno dall'Istituto statistico di Stato entro la fine di febbraio. Il termine povertà energetica indica una situazione in cui una famiglia, il cui reddito è inferiore alla soglia di rischio di povertà, non è in grado di soddisfare il proprio fabbisogno energetico di base a causa di condizioni di vita inadeguate o per l'incapacità di soddisfare tali esigenze a prezzi accessibili. Tra i fabbisogni energetici di base ci sono i costi di riscaldamento, raffreddamento, cottura e illuminazione. (Seb)