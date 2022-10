Libano: presidente parlamento ordina invio accordo confini con Israele a tutti i deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Libano, Nabih Berri, ha ordinato oggi di "inviare una copia dell'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi” con Israele “a tutti i deputati". La breve dichiarazione del presidente della Camera non menziona se i parlamentari riceveranno la versione inglese o araba dell'accordo. Diversi deputati hanno lamentato oggi di non aver ancora ricevuto una copia del testo. Secondo Melhem Khalaf, rappresentante in aula delle proteste popolari, il parlamento non è stato ancora informato ufficialmente dei termini dell'accordo e ha chiesto che il testo venga discusso e votato dalla Camera. Una lettera sull’argomento, firmata da diversi parlamentari, è stata consegnata stamane a Berri durante la sessione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. (segue) (Lib)