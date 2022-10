Imprese: Mediobanca, Compass si rafforza con due operazioni nella dilazione di pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, ha portato a termine due operazioni nel comparto del Buy Now Pay Later (Bnpl) finalizzate ad accelerare la propria crescita nel segmento della dilazione di pagamento sui canali digitali, già intrapresa con successo con il prodotto PagoLight. Nel dettaglio - si legge in un comunicato stampa - Compass ha acquisito: il 19,5 per cento di HeidiPay, società fintech basata in Svizzera e specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali a supporto del Bnpl nel mondo dell’e-commerce. Operativa dal 2021, la società ha sviluppato accordi con importanti distributori e con marchi di lusso e oggi è dotata dei più importanti plug-in di mercato già attivabili per offerte multi-paese; il 100 per cento di Soisy, società fintech operativa in Italia caratterizzata da un forte know-how nell’offerta di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi su piattaforme di e-commerce. Fondata nel 2017, la società ha sviluppato accordi con 800 e-tailers e può contare su oltre 70 mila clienti e un erogato annuo di 50 milioni di euro. Le due operazioni consentiranno a Compass di proseguire la propria strategia di crescita nel Bnpl operando, grazie alla propria capacità di valutazione del rischio, anche su importi e durate tipici del credito al consumo. L’allargamento e la diversificazione della base clienti permetteranno inoltre di effettuare attività di cross-selling dei prodotti Compass su un target di clientela più giovane e orientato a fare acquisti online. La partecipazione in HeidiPay consentirà altresì di avviare un’attività di diversificazione geografica, con l’avvio di un presidio anche a livello internazionale. Il tutto combinato con le competenze di valutazione del credito di Compass, che da sempre rappresentano un’area di eccellenza della società. (segue) (Com)