Imprese: Mediobanca, Compass si rafforza con due operazioni nella dilazione di pagamento (2)

- “Queste due operazioni hanno per noi una forte valenza strategica e industriale, coerente con il percorso di innovazione intrapreso a livello di Gruppo – commenta Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca -. Dalla sinergia con queste due società acquisiremo, infatti, know-how e asset tecnologici di ultima generazione, che rappresenteranno un’opzione di valore importante in un comparto, come quello della dilazione di pagamento, in forte evoluzione. La valorizzazione di queste acquisizioni farà, inoltre, da volano per lo sviluppo dell’attività di acquisizione di nuovi clienti, non solo in Italia ma anche all’estero - conclude Alberto Nagel". “Il Buy Now Pay Later è un trend consolidato – aggiunge Gian Luca Sichel, amministratore delegato di Compass. Compass è oggi l’unico operatore bancario in Italia ad aver colto le opportunità legate a questo business e ad aver creato la propria soluzione di dilazione non onerosa con PagoLight: di fatto, un business ancillare al credito al consumo, innovativo e con ottime potenzialità a supporto della crescita. Il Bnpl permette, inoltre, di rafforzare la presenza sull’e-commerce con un focus particolare su categorie merceologiche e target, come quello dei giovani e digitalizzati, storicamente meno presidiati dal credito al consumo”, conclude Gian Luca Sichel. (segue) (Com)