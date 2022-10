Imprese: Mediobanca, Compass si rafforza con due operazioni nella dilazione di pagamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a queste due operazioni Compass potrà valorizzare le proprie soluzioni full digital nel Bnpl integrabili nei siti di e-commerce, potenziando così PagoLight. Lanciata nel 2021 inizialmente solo per gli store fisici, la soluzione di Bnpl proprietaria messa a punto da Compass ha permesso ad oggi di abilitare il servizio presso oltre 7.000 punti vendita fisici (network oggi in continua crescita, con oltre 500 nuove installazioni/mese) e circa 40 piattaforme di e-commerce. Nel solo anno fiscale 21/22 il continuo potenziamento di PagoLight ha permesso di erogare quasi 70 milioni di euro nel Bnpl, trend che si è dimostrato in continua crescita anche dopo l’estate. La capacità di Compass di acquisire nuovi clienti tramite il Bnpl è prevista quadruplicare (da 5mila a 20mila clienti al mese) entro la fine del prossimo esercizio. L’operazione non ha impatti sul Core Tier 1 del Gruppo Mediobanca. (Com)