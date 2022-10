Brasile: Bolsonaro chiama Lula "corrotto e ladro", giudici ordinano rimozione video (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua decisione, il giudice Sanseverino ha affermato che "la propaganda elettorale impugnata è illegittima, in quanto attribuisce al candidato la condotta di 'corrotto' e 'ladro', non osservando la normativa elettorale vigente e la garanzia costituzionale della presunzione di innocenza o non colpevolezza". Il magistrato ha anche indicato il possibile "crimine di calunnia, lesione o diffamazione" da parte dei responsabili della campagna presidenziale di Bolsonaro. Il giudice ha disposto l'immediata sospensione della propaganda elettorale in televisione, pena un'ammenda di 50 mila real (10 mila euro). (Brb)