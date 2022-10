Speciale infrastrutture: Edilizia, da Cdp fino a 1 miliardo per social, student e senior housing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere la rigenerazione urbana per contribuire alla coesione sociale e all’integrazione culturale, creando nuovi spazi da dedicare ai settori dell’istruzione e della ricerca. Sono questi gli obiettivi dei futuri interventi del Fondo Nazionale dell’Abitare Sostenibile (Fnas), promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e gestito da Cdp Immobiliare Sgr (Cdpi Sgr), in coerenza con il Piano Strategico 2022-2024 e, in particolare, con le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche Settoriali relative a infrastrutture sociali. Per raggiungere questi obiettivi il Gruppo punta a sviluppare il modello già applicato nel social housing attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare (Fia) che, con una dotazione di capitali pazienti di circa 2 miliardi di euro provenienti dal Gruppo Cdp e da investitori istituzionali ed enti previdenziali, ha attivato complessivamente 3 miliardi di investimenti per realizzare circa 19.000 abitazioni sociali e 7.000 posti letto per studenti fuori sede in tutta Italia. Il Fnas intende integrare e rinnovare lo stesso modello promuovendo interventi immobiliari fino ad 1 miliardo di euro caratterizzati da un elevato impatto sociale sul territorio e focalizzati sulle “3 S” dell’abitare sostenibile: social, student e senior housing. I futuri progetti avranno l’obiettivo di fornire una risposta concreta alle nuove tendenze sociali emerse in Italia e relative a: evoluzione demografica della popolazione, trasformazione delle strutture familiari e aumento delle disparità socioeconomiche e territoriali. (Rin)