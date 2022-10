Speciale infrastrutture: ministero, ok Conferenza Unificata ai criteri per il potenziamento delle opere idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Conferenza Unificata agli schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che riguardano il potenziamento e il miglioramento della sicurezza del settore idrico, in attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e l'inserimento degli autobus elettrici tra i mezzi che possono essere acquistati per il trasporto extraurbano attraverso le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. L'intesa è stata data anche agli interventi di edilizia residenziale sociale nei territori del Lazio e delle Marche danneggiati dai terremoti del 2016 e del 2017 per complessivi 37 milioni di euro e all'assegnazione di 5 milioni di euro al programma sperimentale "Dateci Spazio" del Mims volto alla realizzazione di parchi gioco innovativi nelle grandi città. Parere favorevole dalla Conferenza Unificata anche alle misure di semplificazione per l'istituzione delle Zone economiche speciali (Zes) e delle Zone logistiche speciali (Zls). La Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ha invece approvato lo schema di decreto che attribuisce 50 milioni di euro alle aree interne per interventi volti a migliorare la sicurezza delle strade, completando così il programma del Mims di aumento dell'accessibilità e della resilienza delle aree interne del Paese. (Com)