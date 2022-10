Speciale infrastrutture: Trasporto aereo, presidente Enac, traffico in crescita, il 2023 sarà un anno migliore del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo del trasporto aereo del post pandemia nulla è più come prima: oggi c'è molta energia, ci sono molti giovani che vogliono ricominciare a viaggiare e c'è il tentativo da parte nostra di cogliere al meglio i nuovi viaggiatori: il sistema in questi anni ha retto e le nostre previsioni per il 2023 sono ottimistiche. Lo afferma Il presidente Enac Pierluigi Di Palma alla cerimonia di inaugurazione della Fiera del Turismo Internazionale di Rimini – Ttg Travel Experience, in programma fino al 14 ottobre e a un convegno sull’ambiente e sulle politiche di sostenibilità. "Il trasporto aereo ha una forte esigenza di crescita che deve trovare delle risposte per garantire un futuro al settore. Il trasporto aereo anticipa i cicli economici e dunque nel prossimo anno andremo ben oltre i numeri del 2019. L’Enac sta cercando di dare delle risposte anche con il futuribile del trasporto aereo", aggiunge il presidente. "Dietro l’angolo abbiamo percorsi legati all’innovazione tecnologica che, oltre a riconciliare il trasporto aereo con l’ambiente, permetteranno collegamenti diversi. L’Enac, infatti, sta introducendo degli elementi di novità. Abbiamo l’idea, ad esempio, di creare e favorire un network di aviazione generale sull’Urbe per connettere le piccole città, per collegare anche 'in orizzontale' il nostro Paese. Bisogna introdurre una cultura del volo e il Piano Nazionale degli Aeroporti presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili oltre a declinare l’integrazione intermodale con il ferro, sviluppa anche un’integrazione aria-aria", dichiara ancora Di Palma. (Rin)