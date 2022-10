Speciale infrastrutture: Zelensky, serve formato internazionale per coordinare aiuti finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La comunità internazionale deve creare un formato comune per il coordinamento degli aiuti finanziari all’Ucraina, per sostenere lo sforzo di ricostruzione: in questo senso, sarebbe utile costituire un gruppo permanente per coordinare i donatori internazionali. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo ad una tavola rotonda ministeriale per il sostegno all’Ucraina organizzata a margine degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Dobbiamo intensificare la collaborazione per aiutare il Paese nello sforzo di ricostruzione e garantire la stabilità finanziaria: la guerra comporterà una riduzione del reddito reale dei cittadini superiore ad un terzo, senza contare la gestione dei rifugiati e la ricostruzione delle infrastrutture distrutte”, ha detto. (Was)