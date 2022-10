Speciale infrastrutture: direttrice Fmi, nel 2023 serviranno 3-4 miliardi di dollari al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le necessità dell’Ucraina per il 2023, in termini di assistenza finanziaria, rimangono considerevoli: è fondamentale una azione coordinata da parte della comunità internazionale. Lo ha detto la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva, durante una tavola rotonda ministeriale per il sostegno all’Ucraina organizzata a margine degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “I finanziamenti rimarranno fino a che la guerra non sarà conclusa, e le nostre stime indicano una necessità di 3-4 miliardi di dollari al mese nel 2023: il deficit fiscale dell’Ucraina rimane molto elevato”, ha detto, sottolineando la necessità di risorse aggiuntive per ripristinare i servizi sociali e riparare le infrastrutture critiche distrutte. (Was)