Speciale infrastrutture: Tunisia, entro fine mese sarà svelata società che realizzerà porto acque profonde a Enfidha

- Il nome della società che si occuperà del completamento della prima fase del progetto del porto in acque profonde di Enfidha, in Tunisia, sarà annunciato in questo mese. Lo ha rivelato il ministro dei Trasporti tunisino, Rabii Majidi, in dichiarazioni alla stampa a margine dell’avvio del Salone internazionale aeronautico, della Difesa e dello spazio presso l'aeroporto internazionale di Enfidha- Hammamet ieri. La prima fase prevede la realizzazione di un ormeggio che si estende su una superficie di 1.200 metri, mentre nella seconda fase ci sarà un ampliamento di circa 800 metri. Il ministro ha indicato che il suo dicastero sta studiando le offerte ricevute da tre grandi compagnie internazionali specializzate in questo campo, con il sostegno di un ufficio specializzato nella scelta di queste offerte dal punto di vista tecnico. Il ministero si sta inoltre coordinando con le autorità competenti per valutare le offerte finanziarie. Majifi ha affermato che il progetto del porto in acque profonde è considerato uno dei grandi progetti in termini di investimenti e valore aggiunto che otterrà, poiché si prevede che fornirà 52 mila posti di lavoro, diretti ed indiretti. (Tut)