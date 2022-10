Speciale energia: Ucraina, commissaria Ue Simson, attacchi russi a infrastruttura energetica sono codardi e inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi missilistici russi che hanno preso di mira l’infrastruttura energetica ucraina negli ultimi giorni sono un atto codardo e inaccettabile. Lo ha detto la commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson, al termine della riunione informale del Consiglio europeo Energia. “Negli ultimi giorni, tra le varie atrocità, abbiamo osservato un bersagliamento specifico dell’infrastruttura energetica”, ha sottolineato Simson, qualificando l’iniziativa come “codarda e inaccettabile”. A sostegno di Kiev “stiamo lavorando per fornire le attrezzature necessarie alla riparazione dei danni provocati”, ha continuato. (Vap)