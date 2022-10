Speciale energia: Ue, Simson, Commissione presenterà proposta su energia il 18 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà il 18 ottobre un pacchetto di proposte sul prezzo e le forniture di gas. Lo ha detto la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, durante la conferenza stampa finale a Praga dopo la riunione informale dei ministri dell’Energia dell’Unione europea. Simson ha ricordato “le misure senza precedenti” prese dall’Ue in questi tempi di crisi energetica per la mancanza del gas russo come la proposta per ridurre la domanda di energia elettrica della scorsa settimana. “Questi passi sono importanti e impensabili fino a qualche anno fa. Dobbiamo lavorare attivamente sui prezzi ora ma dobbiamo essere pronti a creare un meccanismo per limitare il prezzo del gas e mitigare il rischio”, ha detto. Inoltre Simson ha sottolineato la necessità di creare un “meccanismo di solidarietà” in seno all’Ue sul gas. Le proposte includono anche norme per creare un nuovo indice di riferimento "perchè il Ttf olandese non rappresenta più il mercato", ha detto la commissaria.La proposta della Commissione si baserà su quattro binari: una maggiore riduzione della domanda, la solidarietà tra Paesi Ue, un intervento sugli acquisti comuni e uno sui prezzi. (Vap)