Speciale energia: Gentiloni, Ue deve agire in maniera coordinata, servono strumenti comuni

- L'Europa deve agire in maniera coordinata per superare la crisi energetica: l’esperienza delle ultime crisi, pur molto diverse da quella che stiamo vivendo, ci ha insegnato che una risposta comune consente di evitare divisioni e garantisce una reazione molto più efficace. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante una intervista con l’emittente “Cnbc” a margine degli Annual Meetings del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Per questo sarà fondamentale avere degli strumenti comuni, come una piattaforma per l’energia sul modello proposto dalla Commissione europea”, ha detto. Interpellato sulla necessità di ridurre la dipendenza dal gas russo, Gentiloni ha affermato che l’Europa e l’Italia hanno fatto “un grande lavoro” in questo senso. “Per i nuovi contratti, occorrerà avere una piattaforma comune: sarebbe una buona soluzione, ma serve la disponibilità di tutti i Paesi europei, inclusa la Germania”, ha aggiunto. (Was)