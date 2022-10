Speciale energia: Usa, due società canadesi acquisteranno società nucleare statunitense per 7,9 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società canadesi Brookfield Renewable Partner e Cameco hanno annunciato un accordo per acquistare Westinghouse Electric, società statunitense basata in Pennsylvania che opera nel campo dell’energia nucleare, per 7,9 miliardi di dollari. Lo riferisce il portale di informazione “Axios”, ricordando che cinque anni fa Westinghouse ha dichiarato bancarotta dopo che il precedente proprietario, la multinazionale giapponese Toshiba, ha venduto l’azienda a Brookfield Business Partners per 4,6 miliardi di dollari (incluso il debito). L’operazione consiste in un investimento da 2,3 miliardi da parte di Brookfield Renewable, che arriverà a detenere una quota del 51 per cento, mentre Cameco acquisterà il 49 per cento per altri 2,2 miliardi. (Was)