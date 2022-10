Terremoti: prorogato al 20 dicembre il termine per i progetti dei cittadini beneficiari di Cas e Sae (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cabina di coordinamento, sempre ieri, ha adottato altre due decisioni importanti. E’ stato innanzitutto autorizzato uno stralcio al nuovo programma di ricostruzione delle chiese per finanziare, con 11 milioni di euro, una serie di interventi urgenti di restauro e riparazione della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, e di alcune altre chiese appartenenti alla Provincia Serafica di San Francesco dei Frati minori dell’Umbria e alla Custodia Generale del Sacro Convento di Assisi. E’ stato poi approvato il Programma di Sviluppo per il rilancio turistico dei territori colpiti dal sisma che prevede una serie di interventi per il rilancio dei cammini e della rete sentieristica, ai quali vengono destinati dal Commissario 50 milioni di euro rivenienti dai risparmi della Camera dei Deputati. (Rin)