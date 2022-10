© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremmo" che la guerra in Ucraina "finisse ora", ma "non può esservi mai pace senza giustizia". Lo ha detto in Aula il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ai patrioti ucraini "va il mio pensiero così come ai profughi e rifugiati di tutto mondo che scappano dalla guerra e che devono essere accolti con onore", ha aggiunto. (Rin)