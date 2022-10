Senato: Bellanova (Iv) su elezioni presidente, pessimo inizio della maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Al primo appuntamento la maggioranza dà una pessima prova di sé, si spacca sull'elezione del presidente del Senato per una mancata composizione al suo interno degli equilibri politici determinanti per il funzionamento del Parlamento e per la formazione del Governo. Lo afferma la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova. "In poche ore", prosegue Bellanova sul proprio profilo Facebook, "si sgretolano tutte le rassicurazioni che Giorgia Meloni ha voluto in questi giorni lanciare al Paese e all'Europa; parole che con tutta evidenza le forze del centro destra premiate dalle urne non hanno voluto raccogliere, spia di una guerra intestina difficilmente componibile nell'interesse superiore dell'Italia". "Da qui a dire che siamo di fronte a equilibri fragilissimi, a una maggioranza che procede per ordine sparso, a una sommatoria di segretari di partito in cerca di leadership unitaria è un attimo", scrive ancora Bellanova. Per concludere: "Un fallimento che tiene in scacco il Paese nel corso di una delle crisi più devastanti degli ultimi anni che coinvolge famiglie e imprese con il rischio chiusura di centinaia di aziende. Direi che non sono né le famiglie né le imprese, né le lavoratrici e i lavoratori né tantomeno le tante scadenze cui la maggioranza dovrà fare fronte, ad iniziare dalla Legge di bilancio e dalla crisi energetica, le priorità di questa destra", aggiunge. (Rin)