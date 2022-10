Roma: Trabucco (CG), Raggi ha devastato nostra città, consiglierei sincera autocritica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma con la Raggi "ha toccato il suo punto più basso, mi sorprende che piuttosto che fare autocritica preferisca attaccare la Giunta Gualtieri". Lo afferma Giorgio Trabucco, capogruppo della lista civica "Gualtieri sindaco". "Durante l'amministrazione Raggi, mentre lei stessa decideva senza senso di rinunciare alle Olimpiadi, non sono stati neanche in grado di utilizzare i fondi a disposizione per Roma: immaginate che mediamente ogni anno si spendevano solo il 25 per cento sul piano investimenti e il 48 per cento sulla spesa corrente. Il resto dei soldi non spesi, finivano in economia, cioè i cittadini romani li perdevano - aggiunge Trabucco -. Ha distrutto la macchina amministrativa che oggi noi dobbiamo rifondare, le più importanti aziende hanno lasciato la città, e tutti gli investitori hanno preferito aspettare il nostro arrivo piuttosto che investire durante l'era Raggi. Con l'arrivo del Sindaco Gualtieri – prosegue Trabucco – il cambiamento c'è ed è evidente seppur siano passati solo 11 mesi. Roma è innanzitutto tornata capitale dei grandi eventi a livello internazionale: basti pensare che per la prima volta dopo oltre dieci anni siamo tornati a superare Milano con 500 mila biglietti venduti in più nei concerti live. E questi sono dati certificati Assomusica, non opinioni. Siamo tornati ad essere una delle capitali più importanti e ambite al mondo per gli eventi sportivi e, soprattutto, abbiamo ricominciato finalmente a programmare e gestire il futuro. Penso alla candidatura ad Expo2030, un evento internazionale di altissimo spessore e con previsioni di ingenti indotti. Consiglio alla Raggi, che il suo stesso partito ignora, una sincera autocritica piuttosto che abbandonarsi a commenti privi di fondamento", conclude Giorgio Trabucco.(Com)