- "Nella mia lunga vita politica tra i momenti più toccanti quello in cui ho portato sulle mie spalle le bare dei soldati caduti in Afghanistan. Ai caduti di ogni guerra va il mio deferente omaggio". Lo ha detto in Aula il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Rin)