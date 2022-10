Lavoro: Fit-Cisl Lazio, intesa con Amazon su aumento stipendi è risultato importante e non scontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a pochi anni fa, la presenza sindacale nei magazzini di Passo Corese e del Lazio era praticamente nulla. Adesso si è aperta un'importante stagione di dialogo. È quanto si legge in una nota del segretario regionale responsabile del dipartimento Logistica della Fit-Cisl del Lazio, Luigi Benedetti. "L'intesa raggiunta ieri, dai sindacati nazionali dei Trasporti e Amazon - aggiunge - è un obiettivo importante e non scontato, che garantisce aumenti salariali in un momento di fortissima difficoltà. Se pensiamo che la presenza sindacale nei magazzini di Passo Corese e del Lazio, fino a pochi anni, fa era praticamente nulla, guardando a oggi possiamo dire con soddisfazione di aver percorso un lungo cammino". "La cultura sindacale ha dimostrato ancora una volta la sua forza. Amazon è una multinazionale che opera in diversi Paesi, con diverse relazioni industriali, ma constatiamo con soddisfazione che in Italia ha avviato da tempo una stagione di dialogo e confronto, che sta portando i suoi frutti concreti. L'aumento dei buoni pasto per i lavoratori, l'incremento del 2 per cento della retribuzione, il bonus pari a 500 euro che è stato previsto sono conquiste importanti per migliaia di lavoratori nel Lazio e in tutta Italia", conclude. (Com)