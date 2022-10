Roma: Ferrara (M5s), attacchi consiglieri Pd a Raggi sintomo di coscienza sporca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dell'Assemblea capitolina e consigliere capitolino M5s Paolo Ferrara, in una nota dichiara: "Assistiamo esterrefatti a un puerile e becero attacco a mezzo stampo dei consiglieri dem nei confronti dell'ex sindaca Virginia Raggi, rea di aver detto nient'altro che la verità e di aver commentato un profondo malcontento dei romani emerso da un report dell'ACoS sull'operato di quest'Amministrazione in materia di rifiuti e di pulizia delle strade". "Una sonora e inappellabile bocciatura che, evidentemente, ha stizzito più di qualche coscienza 'sporca' tra i consiglieri di maggioranza, sempre restii ad accettare qualsivoglia critica - anche quelle costruttive - al loro scadente operato. Purtroppo per loro la realtà parla chiaro: strade sporche, degrado ovunque e raccolta differenziata scesa al 45,9 per cento. Se solo iniziassero a prendere atto della propria incompetenza e a fare un po' più di sana autocritica si renderebbero conto dei disastri e dei gravi danni ambientali che stanno procurando alla città. Se invece il loro obiettivo è quello di riproporre le sette piaghe d'Egitto in chiave 2.0 con annessa invasione di mosche, locuste e altri insetti per le strade cittadine allora sappiano che sono decisamente sulla strada giusta", conclude. (Com)