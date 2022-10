Russia: ambasciatore a Tokyo, esercitazioni di Nato e Giappone vicino a nostri confini sono “una minaccia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni militari a cui prendono parte alcuni Paesi Nato con il Giappone in Estremo Oriente, vicino al confine russo, rappresentano “una minaccia” per la Russia. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Tokyo, Mikhail Galuzin, secondo cui “il blocco della Nato ha ricevuto”, con il sostegno del Giappone, "un permesso di soggiorno" in Estremo Oriente. "Se ricordiamo la politica ostile che il blocco Nato persegue nei confronti della Russia, diventa evidente che tale manovra in prossimità dei nostri confini in Estremo Oriente è una minaccia per gli interessi di sicurezza della Russia in questa parte del mondo", ha detto Galuzin all’emittente televisiva "Russia 24". Di conseguenza, a parere dell'ambasciatore, questa minaccia "richiede misure adeguate da parte nostra per garantire la sicurezza nelle regioni dell'Estremo Oriente russo".(Rum)