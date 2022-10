Speciale energia: Usa, senatore Manchin scrive a Biden, produzione nazionale di petrolio va rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Joe Manchin, presidente della commissione Energia del Senato Usa, ha chiesto al presidente Joe Biden di fare ricorso ai suoi poteri esecutivi per rafforzare la produzione nazionale di petrolio, dopo il taglio di due milioni di barili al giorno recentemente approvato dai Paesi Opec+. In una lettera, il senatore ha definito “sconsiderata” la decisione dei Paesi produttori. “Sono scoraggiato dagli articoli che suggeriscono una possibile cancellazione delle sanzioni sulla produzione di petrolio di Venezuela e Iran per rimediare ai tagli annunciati dall’Opec: l’amministrazione dovrebbe prendere tutti i provvedimenti necessari per rafforzare la produzione nazionale”, ha scritto Manchin. (Was)